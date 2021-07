Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Varane perd patience pour son avenir !

Publié le 19 juillet 2021 à 22h30 par La rédaction

Le dossier Varane est l'un des plus brûlants du mercato estival. Annoncé avec insistance du côté de Manchester United, l'international français du Real Madrid n'a toujours pas trouvé d'accord avec le club anglais. Au grand dam du défenseur

La belle histoire d'amour entre Raphaël Varane et le Real Madrid touche à sa fin. Après dix saisons sous la tunique Merengue, l'ancien Lensois semble tous les jours un peu plus proche de Manchester United. A un an de la fin de son contrat, Varane pourrait donc découvrir un nouveau championnat. Au détriment du Real Madrid, qui a déjà perdu son autre défenseur central titulaire Sergio Ramos.

Varane est impatient