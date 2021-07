Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de Rennes sur l'avenir de Camavinga !

Publié le 19 juillet 2021 à 19h45 par La rédaction mis à jour le 19 juillet 2021 à 19h49

Le dossier Eduardo Camavinga reste l'un des plus chauds de ce mercato estival. Le jeune milieu de terrain français intéresse plusieurs clubs européens, à l'instar du PSG. Cependant, son avenir est loin d'être acté comme l'a confirmé Nicolas Holveck, président du club breton.

A 18 ans, Eduardo Camavinga jouit déjà d'une belle expérience avec ses 67 matches disputés sous les couleurs du Stade Rennais et s'est rapidement révélé dans l'entrejeu breton. Sa polyvalence et sa technique ont attiré l'oeil des plus grands clubs européens, prêts à faire des folies pour arracher Camavinga. Manchester United, Arsenal et le PSG souhaiteraient enrôler le Rennais, qui voit son avenir s'écrire en pointillé.

« Tout est toujours ouvert, soit pour un départ éventuel, soit pour le prolonger »