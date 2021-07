Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande annonce pour l’avenir de cette cible de Pochettino !

Publié le 19 juillet 2021 à 12h45 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino suivrait avec attention la situation de Jordan Henderson à Liverpool, son entourage ne cache pas que cet été pourrait être crucial pour son avenir.

En quête de renforts pour son entrejeu, le Paris Saint-Germain est annoncé sur les traces de nombreux joueurs dans cette perspective. En effet, des joueurs comme Paul Pogba, Eduardo Camavinga, Sergej Milinkovic-Savic ou encore Jordan Henderson seraient des pistes étudiées par le club parisien. Concernant le dernier cité, il serait précisément un joueur observé par Mauricio Pochettino dans un contexte où la prolongation de son contrat expirant en 2023 à Liverpool n’avancerait pas à en croire les informations dévoilées par The Athletic ce lundi.

« C'est un été critique pour Jordan »