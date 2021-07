Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir de Raphaël Varane est tout tracé !

Publié le 18 juillet 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 18 juillet 2021 à 11h40

Alors qu’il n’est plus qu’à un an du terme de son contrat au Real Madrid, tout indique que Raphaël Varane est plus que jamais proche de rejoindre Manchester United.

Après dix ans passés au Real Madrid, l’heure est visiblement venue pour Raphaël Varane de s’envoler vers d’autres cieux. Sous contrat avec le club de la capitale espagnole jusqu’au 30 juin 2022, l’international français n’aurait effectivement pas l’intention de prolonger et prévoirait de s’en aller au cours de cette fenêtre estivale des transferts afin de relever un nouveau challenge, ce qui pourrait le conduire tout droit vers la Premier League et Manchester United. Le championnat anglais attirerait tout particulièrement le défenseur de 28 ans, et c’est visiblement chez les Red Devils qu’il devrait découvrir le football anglais tant l’écurie mancunienne est annoncée avec insistance sur ses traces depuis maintenant plusieurs semaines.

Manchester United et le Real Madrid n’ont plus qu’à trouver un accord