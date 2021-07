Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme avancée dans le dossier Paul Pogba ?

Publié le 20 juillet 2021 à 12h15 par H.G. mis à jour le 20 juillet 2021 à 12h17

Alors que Paul Pogba est annoncé avec insistance sur les tablettes du PSG, l’international français serait tout proche d’un accord contractuel avec le club parisien.

Désireux de renforcer une nouvelle fois son entrejeu après la venue de Georginio Wijnaldum dans le cadre d’un transfert libre, le Paris Saint-Germain semble clairement avoir érigé Paul Pogba en grande priorité dans cette optique. À un an de la fin de son contrat à Manchester United, l’international français pourrait effectivement quitter les Red Devils , et le PSG ne voudrait pas passer à côté de cette opportunité. Et visiblement, Leonardo est en train d’accélérer les choses dans le dossier…

Accord proche entre le PSG et Paul Pogba, le joueur veut venir !