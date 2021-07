Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Révélation autour du transfert de Boulaye Dia

Publié le 20 juillet 2021 à 11h55 par Alexis Bernard

A un an de la fin de son contrat, Boulaye Dia vient de quitter Reims pour Villarreal. Initialement de 12 millions d'euros, l'opération est finalement plus importante que prévue.