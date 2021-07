Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria réserve une mauvaise surprise à Dimitri Payet !

Publié le 20 juillet 2021 à 11h15 par G.d.S.S.

Au même titre que Steve Mandanda qui a vu débarquer un concurrent direct à l’OM avec Pau Lopez, Dimitri Payet pourrait lui aussi bientôt être doublé par un profil du même profil que le sien.

Ces derniers mois, l’OM n’avait pas caché son intention de faire venir un deuxième gardien en tant que numéro un bis pour venir concurrencer dans un premier temps Steve Mandanda et ensuite venir assurer sa succession, et Pablo Longoria a trouvé son bonheur avec Pau Lopez, dont l’arrivée a été officialisée lundi. Et le président de l’OM envisage désormais une manœuvre du même genre pour Dimitri Payet…

Adli et Almada ciblés pour concurrencer Payet