Mercato - OM : Les premiers mots de la nouvelle recrue de Longoria !

Publié le 20 juillet 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Fraichement recruté par l’OM et alors que le deal a été officialisé lundi dans la journée, Pau Lopez a livré son premier ressenti après sa signature.

C’était dans l’air du temps, c’est officiel depuis lundi : Pau Lopez est un joueur de l’OM. Le gardien espagnol débarque au sein du club phocéen sous la forme d’un prêt payant avec une option d’achat fixé à 12M€ auprès de l’AS Rome, et Lopez va donc venir concurrencer Steve Mandanda comme le souhaitait Pablo Longoria. Et via un message diffusé sur son compte Twitter, le nouveau gardien de l’OM a livré son ressenti sur ce challenge.

« Un honneur et une fierté »