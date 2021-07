Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le premier message fort de Pau Lopez après son arrivée !

Publié le 19 juillet 2021 à 17h15 par La rédaction

Recruté en prêt par l'OM, Pau Lopez pourrait, à terme, succéder à Steve Mandanda dans les cages olympiennes. L'Espagnol est déjà séduit par le contexte marseillais.

A 27 ans, Pau Lopez souhaite redonner un coup de fouet à sa carrière. Après un passage contrasté à la Roma, le portier espagnol a trouvé le point de chute idoine avec l'OM. Le club phocéen recherche en effet un successeur à Steve Mandanda (36 ans) et est parvenu à un accord pour l'arrivée de Pau Lopez. Un prêt payant à hauteur de 720 000€ avec 500 000€ de prime et une option d'achat à 12M€.

Lopez est déjà séduit !

Pau Lopez n'a pas hésité à déclarer sa flamme pour son nouveau club sur son compte Twitter. « C’est un honneur et une fierté de rejoindre l’OM et de défendre les couleurs de ce grand club. Merci beaucoup pour la confiance et l’accueil. Je suis sûr que nous allons vivre de grandes choses ensemble. ALLEZ L’OM. »