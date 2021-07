Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message fort de Pau Lopez après son départ à l’OM !

Publié le 18 juillet 2021 à 20h15 par T.M.

Désormais, Pau Lopez va donc évoluer pour l’OM. Et avant de revêtir le maillot phocéen, le gardien espagnol a tenu à faire ses adieux à l’AS Rome.

Cet été, l’OM avait de nombreuses priorités pour son recrutement. Et comme l’avait bien expliqué Pablo Longoria, un gardien était recherché. Alors que Steve Mandanda, sous contrat jusqu’en 2024, est toujours, l’objectif était d’assurer dès à présent la succession de l’international français pour régler ce dossier. Et après avoir étudié différentes pistes, l’OM a finalement trouvé son bonheur du côté de l’AS Rome. En effet, c’est Pau Lopez qui a été recruté par les Phocéens. Prêté avec option d’achat, qui deviendra obligatoire à certaines conditions, l’Espagnol va donc faire la paire désormais avec Mandanda.

« Je comprends maintenant pourquoi ce club est si spécial »