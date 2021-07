Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La condition est posée pour Moise Kean !

Publié le 18 juillet 2021 à 19h15 par T.M.

Du côté du PSG, Leonardo sur le retour de Moise Kean. Mais cela ne se fera pas à n’importe quelle condition…

Alors que Leonardo a déjà attiré 4 recrues de poids au PSG, il n’en aurait pas terminé. En effet, le directeur sportif parisien souhaite amener d’autres joueurs au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Et depuis plusieurs semaines désormais, un dossier le préoccupe : Moise Kean. Prêté la saison dernière au PSG, l’Italien est retourné à Everton, faute d’option d’achat. Leonardo négocie donc avec les Toffees pour parvenir à un accord pour le retour de Moise Kean, mais cela est plus compliqué que jamais pour le club de la capitale.

Un prêt ou rien !