Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a les idées claires pour ce chantier colossal !

Publié le 20 juillet 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG doit maintenant dégraisser son effectif afin de poursuivre son recrutement, le club de la capitale aurait clairement identifié les joueurs qui doivent s’en aller.

Le moins que l’on puisse dire est que le Paris Saint-Germain a débuté son recrutement estival de fort belle manière. En effet, le club de la capitale a d’ores et déjà annoncé les arrivées de quatre recrues, à savoir Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Ce faisant, le PSG s’est officiellement attaché les services de joueurs qui pourront lui rendre de grands services cette saison après un dernier exercice en-dessous des attentes. Cependant, Leonardo ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin et souhaiterait de nouveau enrôler des joueurs pour renforcer davantage encore l’effectif de Mauricio Pochettino. Mais avant cela, le PSG devra bien évidemment vendre afin de dégager des liquidités et réduire sa masse salariale.

Sept joueurs du PSG sont poussés vers la sortie