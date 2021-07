Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Cristiano Ronaldo dicté par Kylian Mbappé ?

Publié le 19 juillet 2021 à 23h45 par D.M.

Agé de 36 ans, Cristiano Ronaldo pourrait bien quitter la Juventus et rejoindre le PSG. Mais ce dossier demeure dans l'impasse en raison de l'avenir incertain de Kylian Mbappé. Explications.

Malgré ses 36 ans au compteur, Cristiano Ronaldo a encore faim de trophées. Après une saison décevante sous les couleurs de la Juventus, l’attaquant portugais voudrait rebondir et évoluer au sein d’une équipe capable de remporter la Ligue des champions. Et le PSG pourrait bien lui proposer un projet ambitieux. Ronaldo ne resterait d’ailleurs pas insensible à cet intérêt. Son agent, Jorge Mendes aurait discuté d’une possible arrivée du joueur à Paris avec Leonardo. Mais ce dossier est dans l’impasse. Et pour cause, le club français ne passera à l’action dans ce dossier que si Kylian Mbappé rejoint le Real Madrid cet été.

« Il est clair que Mbappé détermine beaucoup de choses sur ce marché »