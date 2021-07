Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet indésirable a tranché pour son avenir !

Publié le 19 juillet 2021 à 23h00 par H.G.

Alors qu’il serait poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Clément Lenglet n’aurait actuellement pas l’intention de s’en aller du club catalan.

Les chantiers sont nombreux au FC Barcelone au cours de cette fenêtre estivale des transferts, et l’un deux concerne la charnière centrale du club catalan. En effet, le Barça voudrait recruter un homme supplémentaire dans ce secteur après l’arrivée libre d’Eric Garcia. Mais avant cela, il faudra vendre les hommes actuellement présents, et c’est dans cette optique que Samuel Umtiti et Clément Lenglet seraient poussés vers la sortie par la direction du FC Barcelone.

Sauf retournement de situation, Clément Lenglet devrait rester