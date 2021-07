Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a enfin trouvé la solution pour cet indésirable !

Publié le 20 juillet 2021 à 19h15 par A.D.

Alors que le PSG voudrait se séparer de lui, Rafael Alcantara aurait accepté l'idée de partir car il ne voudrait plus être remplaçant. Et cela tombe plutôt bien, puisque Fenerbahçe voudrait le récupérer en prêt cet été.

Arrivé l'été dernier au PSG, Rafinha pourrait déjà prendre le large lors de ce mercato. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, l'international brésilien serait poussé vers la sortie par Leonardo, qui vient de recruter Georginio Wijnaldum. De son côté, Rafael Alcantara ne se verrait plus non plus continuer l'aventure au PSG. Comme l'a indiqué Yeni Asir ce mardi, l'ancien du Barça voudrait partir car il ne souhaiterait plus jouer le rôle de remplaçant au PSG. Une situation qui pourrait profiter à Fenerbahçe.

Fenerbahçe aurait contacté le PSG pour Rafinha