Mercato - Barcelone : Une énorme porte de sortie pour cet indésirable ?

Publié le 20 juillet 2021 à 21h10 par H.G.

Alors que son avenir s’écrit en pointillés depuis de nombreuses semaines, Sergi Roberto intéresserait l’une des plus grosses écuries européennes.

Le FC Barcelone doit vendre le plus vite possible. En effet, en raison de sa masse salariale colossale, le club catalan est tout simplement dans l’incapacité de boucler la prolongation de Lionel Messi, lui qui est libre depuis le 1er juillet. Dans ce contexte, plusieurs joueurs seraient poussés vers la sortie par le Barça. Ce serait notamment le cas de Sergi Roberto, en fin de contrat le 30 juin 2022, et qui n’intéresserait pas n’importe laquelle des écuries européennes…

Sergi Roberto ciblé par le Bayern Munich ?