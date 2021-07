Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - PSG : Messi, Ronaldo... Leonardo rate un coup légendaire !

Publié le 20 juillet 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG a été annoncé ces derniers mois sur les traces de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, tout indique que les deux hommes ne bougeront pas de là où ils sont actuellement.

Depuis 2011, le Paris Saint-Germain est devenu un habitué des gros coups sur le marché des transferts. Pêle-mêle, le club parisien a enregistré les arrivées dans son effectif de Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Angel Di Maria, Neymar ou encore Kylian Mbappé. Tout récemment, le PSG a poursuivi dans la même politique au cours de cette fenêtre estivale des transferts en enrôlant les très prometteurs Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma ainsi que Sergio Ramos, la légende du Real Madrid. Seulement voilà, depuis des années, la direction du PSG nourrit un autre rêve, à savoir celui de voir Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo revêtir la tunique rouge et bleue du club de la capitale. Dans cette optique, cette fenêtre estivale des transferts aurait pu être le moment idéal pour cela, mais tout indique que cela ne se produira finalement pas.

Cristiano Ronaldo reste à la Juventus, Lionel Messi va prolonger