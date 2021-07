Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Dybala... Déjà une grande nouvelle pour Laporta ?

Publié le 20 juillet 2021 à 12h00 par A.D.

Alors que le FC Barcelone penserait à un échange entre Antoine Griezmann et Paulo Dybala, la Juventus pourrait coopérer et accepter de négocier cette opération XXL. Selon la presse italienne, Massimiliano Allegri envisagerait de continuer avec son joyau argentin, mais l'idée de faire une grosse plus-value tout en récupérant un attaquant de classe mondial pourrait le convaincre de boucler un tel troc.

Bien décidé à se débarrasser d'Antoine Griezmann pour boucler la prolongation de Lionel Messi, Joan Laporta se serait tourné vers la Juventus. Alors que l'échange Griezmann-Saul aurait pris du plomb dans l'aile, le président du FC Barcelone aurait décidé d'entrer en contact avec La Vieille Dame pour négocier un autre troc. D'après les indiscrétions de L'Equipe , divulguées ce mardi matin, l'identité de(s) joueur(s) turinois mentionné(s) n'aurait pas filtré, mais il pourrait s'agir de Paulo Dybala.

La Juve ouverte à un échange Griezmann-Dybala ?