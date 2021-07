Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jorge Mendes a tout tenté pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 20 juillet 2021 à 10h45 par H.G.

Alors que Cristiano Ronaldo ne devrait finalement pas rejoindre le PSG, son agent aurait pourtant tout tenté pour le faire partir de la Juventus.

À un an de la fin de son contrat à la Juventus, Cristiano Ronaldo a vu son avenir faire l’objet de nombreuses spéculations ces dernières semaines. Seulement voilà, tandis qu’il était annoncé partant, L’Equipe annonce ce mardi que l’international portugais devrait finalement rester dans le Piémont puisque les pistes PSG et Manchester United n’auraient pas abouti pour le quintuple lauréat du Ballon d’Or. Et pourtant, ce ne serait pas faute d’avoir essayé…

Vers une prolongation à la Juventus ?