Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s'agite pour cet indésirable de Koeman !

Publié le 20 juillet 2021 à 13h00 par La rédaction

En manque de temps de jeu derrière le numéro 1 Marc-André ter Stegen, le gardien de but Neto chercherait à quitter le FC Barcelone.

Après avoir frappé fort sur le mercato, Joan Laporta souhaiterait dégraisser son effectif. Le Barça a déjà enregistré quatre recrues avec les arrivées de Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson Royal et Memphis Depay. Hormis le latéral droit brésilien, les dirigeants barcelonnais se sont concentrés dans le recrutement de joueurs libres. Pour autant, le Barça serait toujours confronté à des problèmes financiers. Alors que la prolongation de Lionel Messi tarderait à se concrétiser, le club culé s'activerait pour vendre certains indésirables...

Vers une bataille Arsenal - Tottenham pour Neto ?