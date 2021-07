Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Griezmann... Et si la solution s'appelait Paulo Dybala ?

Publié le 20 juillet 2021 à 12h30 par Amadou Diawara

Pour pouvoir boucler le retour de Lionel Messi, le FC Barcelone serait dans l'obligation de trouver un nouveau point de chute à Antoine Griezmann. Alors que son numéro 7 serait prêt à faire son retour à l'Atlético, Joan Laporta négocierait un échange avec Saul Niguez, mais les négociations seraient actuellement au point mort. Sachant qu'Antoine Griezmann intéresserait également la Juventus, le président du Barça aurait approché son homologue turinois pour tenter de boucler un troc avec Paulo Dybala.

Engagé jusqu'au 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi est désormais libre de tout contrat depuis presque trois semaines. Malgré tout, La Pulga devrait porter les couleurs du club catalan cette saison. En effet, Joan Laporta s'activerait en coulisses pour prolonger Lionel Messi. Et bien que le PSG serait en embuscade, l'international argentin ne devrait pas échapper au nouveau patron du Barça. Toutefois, Joan Laporta aurait une mission on ne peut plus importante à remplir avant de pouvoir rapatrier Lionel Messi. En grande difficulté sur le plan économique à cause de la crise liée au coronavirus, le président du FC Barcelone serait soumis à un plafond salarial imposé par la Liga. Dans cette optique, Joan Laporta aurait la nécessité d'alléger sa masse salariale pour avoir les moyens de prolonger Lionel Messi. Et pour se donner les moyens de boucler le retour de l'international argentin, il serait contraint de sacrifier Antoine Griezmann.

L'échange Griezmann-Saul prend du plomb dans l'aile

Déterminé à trouver un nouveau point de chute à Antoine Griezmann, Joan Laporta serait actuellement en contact avec l'Atlético. En effet, le président du FC Barcelone négocierait avec les Colchoneros un échange entre son numéro 7 et Saul Niguez. Alors que toutes les parties seraient prêtes à boucler cette opération XXL, il existerait toutefois un obstacle majeur dans ce dossier. Comme l'a indiqué L'Equipe ce mardi, Antoine Griezmann et Saul Niguez auraient la nécessité de baisser leur salaire pour que leur chassé-croisé aboutisse. Et alors qu'il serait disposé à faire un effort financier, le Français aurait demandé au FC Barcelone de compenser une partie de sa perte. Un geste que refuserait de faire Joan Laporta. Sachant que ce dossier serait actuellement au point mort, le président du Barça espérerait trouver un accord avec un autre club. Et selon les informations de Sport , Joan Laporta s'attendrait à voir des écuries de Premier League, telles que Manchester United ou Chelsea, frapper à sa porte pour Antoine Griezmann. En dehors de l'Espagne et de Angleterre, le champion du monde français aurait également la possibilité de rejoindre l'Italie, et notamment la Juventus qui garderait un oeil sur lui.

Un échange Griezmann-Dybala ?