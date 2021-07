Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle confirmation pour Leonardo dans ce dossier XXL !

Publié le 20 juillet 2021 à 20h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2023, Jordan Henderson serait dans le collimateur de Leonardo. Et heureusement pour le directeur sportif du PSG, le milieu de terrain de Liverpool peinerait à trouver un terrain d'entente avec sa direction pour prolonger.

Après Georginio Wijnaldum, Leonardo voudrait recruter un autre milieu de terrain de Liverpool. Encore et toujours en quête d'un renfort dans l'entre jeu, le directeur sportif du PSG penserait à recruter Jordan Henderson. En fin de contrat le 30 juin 2023 avec les Reds , l'international anglais pourrait faire ses valises cet été s'il ne trouve pas d'accord avec sa direction dans un avenir proche. Et il semblerait que les négociations entre le clan Henderson et le club emmené par Jürgen Klopp soient aujourd'hui au point mort.

Les négociations auraient capoté entre Henderson et Klopp