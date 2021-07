Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria pourrait être bloqué dans ce dossier chaud !

Publié le 20 juillet 2021 à 17h10 par La rédaction

Alors que Duje Caleta-Car aurait été mis sur la liste des transferts par l’OM et Pablo Longoria, le dossier du défenseur croate pourrait être bloqué. Si Brighton semblait intéressé par le marseillais, le club anglais aurait ciblé Nathaniel Philips comme priorité pour remplacer Ben White.

À l’OM, le mercato estival bat son plein et l’effectif marseillais s’épaissit de plus en plus pour la saison prochaine. Cependant, Pablo Longoria doit aussi régler les dossiers en interne des joueurs sur le départ à l’image de Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car. Le défenseur croate aurait d’ailleurs été mis sur la liste des transferts par l’OM avec l’accord de Jorge Sampaoli qui ne serait pas intéressé par le joueur. Pablo Longoria doit donc trouver preneur pour Duje Caleta-Car qui est sous contrat avec l’OM jusqu’en 2023. Si le club de Brighton aurait ciblé le Croate pour remplacer Ben White en partance pour Arsenal, le transfert pourrait finalement ne pas avoir lieu.

Brighton privilégierait Nathaniel Philips