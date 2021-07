Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un renfort à 12M€ bientôt bouclé par Pablo Longoria ?

Publié le 20 juillet 2021 à 19h45 par B.C.

Priorité de l’OM pour renforcer le franc droit de la défense, Pol Lirola serait proche de faire son retour dans la cité phocéenne.

Avec déjà 8 recrues au compteur, l’Olympique de Marseille se montre très actif dans ce mercato estival, et ce n’est pas terminé. Pablo Longoria souhaite notamment mettre la main sur un latéral droit et poursuit les discussions avec la Fiorentina pour Pol Lirola. Prêté la saison dernière à l’OM, le défenseur espagnol s’est rapidement imposé et se verrait bien poursuivre sa carrière dans la cité phocéenne. Cependant, les deux clubs tardent à trouver un accord pour le transfert définitif du latéral droit, mais cela ne serait qu’une question de temps.

Plus qu’une question de temps pour Lirola ?

Selon les informations de Nicolo Schira, Pol Lirola devrait bien revenir à l’OM. Le journaliste italien annonce ce mardi que Pablo Longoria travaille sur les derniers détails de ce transfert et qu’un accord total pourrait être trouvé d’ici la fin de la semaine. De son côté, Pol Lirola se serait déjà entendu avec l’OM et attendrait que les négociations entre les deux clubs aboutissent pour rallier Marseille. Une opération qui devrait avoisiner 12M€.