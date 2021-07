Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C’est encore possible pour cette grosse opération avec Griezmann ?

Publié le 20 juillet 2021 à 19h30 par T.M.

Ces dernières heures, il a été annoncé en Espagne que la grosse opération qui verrait Antoine Griezmann être échangé avec Saul Niguez avait été abandonnée par le FC Barcelone. Cependant, du côté de l’Atlético de Madrid, on aurait visiblement encore certains espoirs. Explications.

Cherchant à se débarrasser d’Antoine Griezmann pour faire de la place dans la masse salariale, le FC Barcelone a notamment discuté avec l’Atlético de Madrid. Et entre les deux clubs, il a notamment été question d’une incroyable opération, visant à échanger le Français, qui ferait alors son retour chez les Colchoneros, et Saul Niguez, milieu de terrain de Diego Simeone. Alors que cette opération aurait ainsi pu satisfaire tout le monde, il y a tout de même eu certains points de blocage, au point de pousser Joan Laporta et la direction blaugrana a abandonné cette idée. En effet, ce lundi, ARA , média catalan, a annoncé que le Barça avait lâché l’affaire concernant cet échange entre Griezmann et Saul à propos de différentes raisons économiques, comme le fait que l’Atlético de Madrid ne veuille pas ajouter un chèque en plus de l’Espagnol, ou encore le fait de ne pas prendre en charge la différence de salaire pour Antoine Griezmann étant donné que les Colchoneros ne peuvent pas prendre en charge le salaire actuel du numéro 7 blaugrana.

L’Atlético de Madrid garde espoir !

En l’état, un échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez ne devrait pas voir le jour. Mais du côté de l’Atlético de Madrid, on ne le verrait pas forcément du même oeil. D’ailleurs, ce lundi, Enrique Cerezo, président des Colchoneros, a assuré : « Dans le monde du football, tout peut arriver. Personne ne sait quel sera le résultat de cette négociation. Si cela arrivait, ce serait une agréable surprise ». Et ce mardi, Mundo Deportivo explique que du côté madrilène, on n’aurait pas écarté à 100% cette incroyable idée. En effet, du côté de l’Atlético de Madrid, on estimerait que la pression serait du côté du FC Barcelone, qui a pour obligation de réduire sa masse salariale. Ainsi, il semble assuré qu’Antoine Griezmann fasse ses valises cet été et face à cela, c’est donc le club madrilène qui pourrait en sortir gagnant et ainsi réaliser cet échange avec Saul Niguez.

Les dessous d’un possible retour !