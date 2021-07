Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour ce nouveau deal XXL avec Griezmann !

Publié le 20 juillet 2021 à 14h00 par A.D.

Alors qu'il discuterait avec la Juventus, Joan Laporta, le président du Barça, penserait à négocier un échange entre Antoine Griezmann et Paulo Dybala. Une information totalement démentie par la presse espagnole.

Désireux de prolonger Lionel Messi, Joan Laporta serait dans l'obligation de se débarrasser d'Antoine Griezmann au préalable. Pour se faire, le président du FC Barcelone négocierait un échange entre son numéro 7 et Saul Niguez avec l'Atlético. Mais alors que cette opération serait compliquée à boucler, Joan Laporta aurait décidé de tenter un coup avec la Juventus. D'après les dernières indiscrétions de L'Equipe , divulguées ce mardi matin, le nouveau patron du Barça aurait approché les Bianconeri pour discuter d'un troc incluant un ou plusieurs joueurs turinois et Antoine Griezmann. Et à en croire le média français, Paulo Dybala pourrait faire partie de ce deal.

L'échange Griezmann-Dybala tué dans l'oeuf ?