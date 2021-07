Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Griezmann débloqué par... Cristiano Ronaldo ?

Publié le 20 juillet 2021 à 18h10 par A.D.

Le FC Barcelone discuterait avec la Juventus pour un échange de joueurs avec Antoine Griezmann, qui pourrait impliqué Paulo Dybala. Alors que le salaire du Français serait trop élevé, les Bianconeri pourraient envisager de le recruter en cas de départ de Cristiano Ronaldo.

Joan Laporta serait en quête de solutions pour se débarrasser d'Antoine Griezmann. Déterminé à prolonger Lionel Messi, le président du FC Barcelone aurait approché la direction de la Juventus dernièrement pour discuter d'un échange de joueurs avec le champion du monde français. Et d'après les dernières indiscrétions de L'Equipe , le Barça penserait à un chassé-croisé entre Antoine Griezmann et Paulo Dybala.

Antoine Griezmann, le digne héritier de Cristiano Ronaldo à la Juve ?