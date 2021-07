Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette opération qui pourrait ruiner les plans de Laporta !

Publié le 20 juillet 2021 à 16h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone serait bloqué dans l’échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez, Liverpool pourrait venir ruiner les plans de Joan Laporta. Le club anglais pourrait récupérer dès cet été le joueur de l’Atlético de Madrid dans une grosse opération.

Le FC Barcelone réalise un mercato estival plutôt actif avec les venues de Memphis Depay et Sergio Agüero par exemple. Mais Joan Laporta serait aussi en difficulté sur plusieurs dossiers chauds en interne et notamment celui d’Antoine Griezmann. L’attaquant français ne serait plus voulu au FC Barcelone et la direction barcelonaise chercherait un moyen de s’en débarrasser. Sous contrat jusqu’en 2024 en Catalogne, Antoine Griezmann se retrouve dans une très mauvaise situation comme son président. Si Joan Laporta semblait tenir une piste avec l’Atlético de Madrid pour récupérer Saul Niguez en échange du champion du monde français, ce dossier serait pour le moment au point mort, et la concurrence pourrait même venir déranger le FC Barcelone.

Liverpool pourrait intégrer Shaqiri dans l’opération