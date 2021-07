Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau protégé de Sampaoli sur le point de débarquer ?

Publié le 21 juillet 2021 à 8h45 par A.C.

Après Gerson et Luan Peres, un autre coup de cœur de Jorge Sampaoli pourrait rejoindre l’Olympique de Marseille au cours de ce mercato estival.

Ça n’en finit plus. Après une longue série de recrues, dont Pau Lopez est la dernière en date, l’Olympique de Marseille ne semble pas rassasié. Pablo Longoria a d’ailleurs pu compter sur l’aide de Jorge Sampaoli, qui s’est pleinement impliqué dans le recrutement de l’OM, comme l’a laissé entendre tout récemment Matteo Guendouzi. « C’est en grande partie grâce à lui aussi que je viens à Marseille » a expliqué le milieu de terrain français. « J’ai eu de très bonnes discussions avec lui et dès la première conversation qu’on a eue, on a eu un très bon feeling ». Mais Sampaoli semble surtout avoir insisté pour quelques joueurs, notamment Luan Peres, qu’il a déjà essayé de recruter par le passé à l’Atlético Mineiro et à Santos.

En Argentine on annonce Pavon tout proche de l’OM