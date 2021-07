Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria s’attaquerait à une nouvelle pépite !

Publié le 20 juillet 2021 à 22h15 par T.M.

Voyant sur le long terme à l’OM, Pablo Longoria a décidé de miser sur la jeunesse à l’occasion de ce mercato estival. Et le coup de jeune pourrait ne pas s’arrêter là sur la Canebière.

Depuis le début du mercato estival, Pablo Longoria a réussi à recruter 8 joueurs. Le président de l’OM a ainsi frappé, mais il ne compterait clairement pas en rester et aurait encore certaines priorités à résoudre. Alors que Longoria travaille notamment sur le dossier Pol Lirola, il voudrait également encore amener du monde au poste de milieu offensif. Pour cela, il ciblerait notamment Thiago Almada ou Amine Adli. Mais finalement, le bonheur de l’OM pourrait se trouver du côté de la République Tchèque.

L’option Karabec ?