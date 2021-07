Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a bien aidé Longoria pour les transferts !

Publié le 21 juillet 2021 à 6h45 par A.M.

Pour son premier mercato à la tête de l'OM, Jorge Sampaoli a particulièrement influencé le mercato de Pablo Longoria.

Alors que Pablo Longoria a déjà réussi à boucler l'arrivée de huit renforts, il peut remercier Jorge Sampaoli dont l'influence sur le recrutement est importante. « Pourquoi avoir choisi Marseille ? C’est surtout car le président et l’entraîneur se sont bien occupés de moi lors de mon transfert. (…) Et bien évidemment aussi grâce à l’attitude et la volonté que l’entraîneur a démontré à mon égard. C’était l’un des facteurs qui m’a le plus influencé », expliquait ainsi Cengiz Under lors de sa présentation officielle. Et ce n'est pas la seule recrue de l'OM à tenir ce discours.

L'influence de Sampaoli