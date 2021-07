Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma va provoquer un gros coup de balai !

Publié le 21 juillet 2021 à 6h30 par A.M.

Alors que le PSG a décidé d'attirer Gianluigi Donnarumma, l'arrivée du portier italien devrait entraîner quatre départs.

« Je suis très heureux de faire partie de ce grand club qu’est le Paris Saint-Germain. Je me sens prêt à relever ce nouveau défi, et continuer à grandir ici. Avec Paris, je veux gagner autant que possible et donner de la joie aux supporters ». Nouvelle recrue du PSG, Gianluigi Donnaruma ne cachait pas sa joie d'avoir rejoint le club parisien. Mais son arrivée ne fait pas que des heureux en interne.

Quatre gardiens sur le départ ?

En effet, le PSG possède désormais neuf gardiens de but sous contrat avec Keylor Navas, Sergio Rico, Alexandre Letellier, Gianluigi Donnarumma, Alphonse Areola, Marcin Bulka, Denis Franchi, Garissone Innocent et Lucas Lavalée. Parmi ces neuf, quatre devraient prochainement partir à l'image de Sergio Rico, Alphonse Areola, Garissone Innoncent et Marcin Bulka. Par conséquent, Gianluigi Donnarumma fait de sacrés dégâts.