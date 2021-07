Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux dossiers chauds complétement relancés ?

Publié le 15 juillet 2021 à 10h15 par A.M.

Poussés au départ par l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, Marcin Bulka et Garissone Innocent peinent toutefois à trouver une porte de sortie.

Avec neuf gardiens sous contrat, le PSG va devoir faire le tri. Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma se disputeront la place de titulaire tandis qu'Alexandre Letellier sera le numéro 3 dans la hiérarchie. Denis Franchi et Lucas Lavalée se partageront les buts des U19 entraînés par Zoumana Camara. Les quatre autres sont donc invités à partir. C'est le cas d'Alphonse Areola et Sergio Rico, mais également des deux jeunes Marcin Bulka et Garissone Innocent.

Bulka et Innocent pas encore partis ?