Mercato - OM : C’est bouillant pour cette nouvelle recrue signée Sampaoli !

Publié le 21 juillet 2021 à 10h00 par A.C. mis à jour le 21 juillet 2021 à 10h03

Jorge Sampaoli semble très impliqué dans le mercato de son Olympique de Marseille et pourrait bientôt accueillir l’un de ses anciens protégés.

L’aura de Jorge Sampaoli est particulièrement efficace. Depuis le début du mercato estival, ils ont été nombreux à avouer avoir rejoint l’Olympique de Marseille en grande partie pour le coach argentin. Il faut dire que certains ont déjà été courtisés avec insistance par Sampaoli, comme Gerson et Luan Peres, qu’il voulait déjà à l’Atletico Mineiro et à Santos. Le prochain pourrait être Cristian Pavon. Ce dernier est très proche de Sampaoli, qui lui avait ouvert grand les portes de la sélection argentin lorsqu'il la dirigeait. En fin de contrat avec Boca Juniors, il serait vraisemblablement tout proche de débarquer à l’OM...

Pavon part à l’OM, Villa reste