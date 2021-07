Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va lâcher une réponse pour Dario Benedetto !

Publié le 19 juillet 2021 à 10h10 par T.M.

Alors que l’OM voudrait se débarrasser de Dario Benedetto cet été, un verdict pourrait être rendu très prochainement.

Très actif dans le sens des arrivées, Pablo Longoria doit désormais passer la seconde en ce qui concerne les départs. En effet, le président de l’OM doit faire rentrer de l’argent dans les caisses et pour l’instant, les départs se font rares. Pourtant, les candidats à un transfert sont nombreux à l’instar notamment de Dario Benedetto. Dans l’ombre d’Arkadiusz Milik et pas forcément dans les plans de Jorge Sampaoli, l’attaquant argentin n’est pas retenu par l’OM. Mais pour cela, il faut trouver un preneur. Qui voudra alors de Benedetto ?

Rendez-vous dans quelques jours !