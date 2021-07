Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut offrir un nouveau renfort à Sampaoli !

Publié le 22 juillet 2021 à 12h10 par A.C.

Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, travaillerait actuellement au recrutement d’un attaquant de pointe de Serie A.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille est riche en rebondissements. Pablo Longoria s’est en effet montré très actif, avec près d’une dizaine de recrues déjà annoncées, de Gerson à Cengiz Ünder, en passant par Konrad de la Fuente et Pau Lopez. Mais le recrutement de l’OM ne semble pas être fini ! Dario Benedetto pourrait en effet partir au cours des prochains jours et Longoria tiendrait déjà son remplaçant avec Giovanni Simeone. Sous contrat avec Cagliari jusqu’en 2024, l’attaquant a clairement expliqué vouloir changer de club et serait tout particulièrement apprécié par Jorge Sampaoli.

C’est chaud pour Giovanni Simeone !