Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme chantier de Leonardo pour Paul Pogba !

Publié le 22 juillet 2021 à 11h15 par A.D.

Désireux de recruter Paul Pogba pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger, Leonardo aurait une énorme mission à remplir avant de pouvoir obtenir gain de cause. En effet, le directeur sportif du PSG serait contraint de faire un grand ménage avant de pouvoir accueillir La Pioche cet été.

Comme l'a révélé Marca ce jeudi matin, Leonardo compterait sur Paul Pogba pour retenir Kylian Mbappé. En effet, le directeur sportif du PSG serait déterminé à recruter La Pioche cet été pour convaincre son numéro 7 de parapher un nouveau bail avec le PSG. Toutefois, attirer Paul Pogba vers le Parc des Princes ne serait pas une mince affaire. A en croire le média espagnol, Leonardo serait contraint de dégraisser l'effectif de Mauricio Pochettino pour se donner les moyens de recruter Paul Pogba lors de ce mercato estival.

Une pluie de départs pour accueillir Paul Pogba au PSG ?