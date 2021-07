Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a identifié un coup de légende à 50M€ !

Publié le 22 juillet 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba figrue sur les tablettes du PSG. Et Nasser Al-Khelaïfi estime même pouvoir recruter le milieu de terrain français pour 50M€…

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG a mis la barre très haut pour son recrutement estival ! Et après avoir bouclé les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le président Nasser Al-Khelaïfi songe désormais à Paul Pogba (28 ans), le milieu de terrain de l’équipe de France et de Manchester United. Un potentiel renfort qui serait pour le moins colossal au PSG, et pourtant, il semble abordable sur le plan financier…

Pogba dispo pour 50M€ ?

Comme l’a annoncé le Daily Mail mercredi, la direction du PSG estime pouvoir boucler l’arrivée de Paul Pogba contre une somme avoisinant les 50M€ cet été, d’autant que l’international tricolore n’a plus qu’une seule année de contrat avec Manchester United. Affaire à suivre…