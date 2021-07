Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Combien faudrait-il dépenser pour Paul Pogba ?

Publié le 21 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction

Du côté du PSG, la prochaine recrue XXL pourrait bien être un certain Paul Pogba. Mais le joueur de Manchester United ne sera pas donné. Combien faudrait-il alors dépenser ?

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le PSG ne semble pas être rassasié à l’occasion de ce mercato estival. En effet, afin d’enfin remporter la Ligue des Champions, Leonardo est en train de bâtir une véritable armada et prochainement, Mauricio Pochettino pourrait encore accueillir d’autres stars. La prochaine pourrait notamment être Paul Pogba. Après avoir accueilli Wijnaldum, le PSG vise un autre milieu de terrain et celui-ci pourrait donc être le joueur de Manchester United, pour qui les choses se sont emballées ces dernières heures.

Un transfert à combien ?

Jusqu’à présent, le PSG a seulement dépensé 70M€ pour son recrutement XXL. Mais pour Paul Pogba, il va falloir sortir le chéquier. Bien que l’international français n’ait plus qu’un an de contrat à Manchester United, il ne sera pas donné. Les Red Devils ne semblent en effet pas vouloir faire de cadeau pour le champion du monde. Alors qu’un montant aux alentours de 50M€ était précédemment évoqué, c’est plutôt de l’ordre de 70-80M€ qu’il faudrait compter. Cela vaut-il alors le coup de lâcher autant pour s’offrir Pogba ?



Alors, combien faudrait-il dépenser pour Pogba ?