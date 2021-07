Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola veut boucler un autre deal XXL avec le Qatar !

Publié le 21 juillet 2021 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 21 juillet 2021 à 14h34

Alors qu’il n’a plus qu’une seule année de contrat avec Manchester United, Paul Pogba semble déterminé à quitter le club anglais pour rejoindre le PSG dès cet été. Et son agent Mino Raiola, après avoir réussi à placer Gianluigi Donnarumma au Parc des Princes, s’active pour boucler cet autre dossier XXL.

C’est un fait, le PSG affiche d’énormes ambitions sur le marché des transferts cet été après avoir déjà officialisé les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Mais le recrutement colossal du Qatar ne semble pas terminé dans la capitale, puisque toutes les attentions se portent désormais sur le nouveau gros feuilleton du moment : Paul Pogba (28 ans). L’international français, qui n’a plus qu’une année de contrat avec Manchester United, fait l’objet de nombreuses spéculations liées à un départ vers le PSG cet été. Et même la presse anglaise confirme la tendance…

Raiola négocie bien avec le PSG

Le Daily Mail a révélé ce mercredi que le PSG estimerait pouvoir boucler le transfert de Paul Pogba pour une somme avoisinant les 50M€ d’ici la fin du mercato estival, mais le média anglais va encore plus loin en confirmant que les négociations avaient déjà débuté entre le club de la capitale et Mino Raiola, le célèbre agent de Pogba. L’Italien a déjà réussi à placer son compatriote Gianluigi Donnarumma cet été au PSG alors que d’autres écuries de prestige étaient annoncés sur ses rangs, comme par exemple le FC Barcelone, et le prochain objectif de Raiola sera donc de boucler un deal pour Pogba. Ses excellentes relations avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, combinées à la volonté du milieu de terrain français de signer au PSG, devraient lui permettre d’atteindre son objectif. Mais Raiola va également devoir convaincre Manchester United…

Al-Khelaïfi tient ses promesses