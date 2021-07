Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable plan mis en place pour Pogba et Mbappé ?

Publié le 22 juillet 2021 à 8h15 par A.D. mis à jour le 22 juillet 2021 à 8h18

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait être vendu dès cet été par le PSG ou partir librement dans un an s'il ne prolonge pas très vite. Pour convaincre son numéro 7 de parapher un nouveau bail, Leonardo voudrait se servir de Paul Pogba.

Arrivé à l'été 2017 au PSG, Kylian Mbappé pourrait ne plus faire long feu dans la capitale française. Engagé jusqu'au 30 juin 2022, le champion du monde français pourrait quitter le PSG dès cet été s'il ne prolonge pas très vite. En effet, Leonardo pourrait être contraint de vendre son numéro 7 dès cet été pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an. Et pour ne pas voir un tel scénario se produire, le directeur sportif du PSG aurait monté une énorme stratégie avec Paul Pogba.

Paul Pogba recruté par le PSG pour retenir Kylian Mbappé ?