Mercato - PSG : Leonardo pourrait concocter une énorme surprise cet été !

Publié le 22 juillet 2021 à 5h45 par Th.B.

Ayant pourtant considérablement renforcé l’effectif du PSG, Leonardo regarderait toujours du côté de Manchester United mais pas uniquement pour Paul Pogba. Explications.

Le PSG s’est montré très actif en ce début de mercato estival avec pas moins de quatre recrues dont Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma notamment. Cependant, Leonardo ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin et regarderait du côté du Milan AC et de Manchester United afin de boucler les dossiers Theo Hernandez et Paul Pogba. De quoi pousser le directeur sportif du PSG de se fermer aux autres opérations ? Pas vraiment. Si l’on en croit les informations divulguées de l’autre côté de la Manche, il se pourrait que le Paris Saint-Germain se lance dans une autre opération plutôt surprenante.

Retour de flamme pour Jesse Lingard ?