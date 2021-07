Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau danger pour cette piste de Premier League !

Publié le 21 juillet 2021 à 17h45 par La rédaction

Leonardo a de la concurrence pour Jesse Lingard. En plus de West Ham, c’est Everton qui serait intéressé par le joueur de Manchester United, en fin de contrat dans un an.

Avec les incertitudes qui planent concernant le futur de Kylian Mbappé et Moise Kean, Leonardo cherche à recruter un joueur offensif. Parmi les pistes, on retrouve Joaquin Correa, ou encore Jesse Lingard. Comme le rapporte la presse anglaise, Leonardo aurait réactivé la piste menant au joueur de Manchester United. Après avoir brillé sous les couleurs de West Ham pendant six mois, Lingard pourrait de nouveau quitter les Red Devils . Et il y a du monde à ses trousses.

Everton rentre dans la course pour Jesse Lingard