Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pau Lopez s’enflamme pour une autre recrue de Longoria !

Publié le 21 juillet 2021 à 16h10 par La rédaction

A peine arrivé à l’OM, Pau Lopez a donné sa première interview. Et l’ancien gardien de la Roma a fait passer un très beau message à Cengiz Ünder qu'il a cotoyé en Italie et désormais à Marseille.

Avec déjà huit recrues officialisées, Pablo Longoria est en train de chambouler tout l’effectif marseillais. Le président de l’OM avait prévenu que l’été serait rythmé, il n’a pas menti. Parmi les nouvelles têtes qui viennent de débarquer à Marseille, on retrouve Pau Lopez. Le portier espagnol vient concurrencer Steve Mandanda, numéro 1 au poste depuis 2007 (hormis une année en Angleterre). Mais c’est à un autre coéquipier que Pau Lopez a fait passer un message pour sa première interview en France.

« Ünder est incroyable »