Mercato - OM : Pau Lopez s'enflamme pour son arrivée dans le projet McCourt !

Publié le 21 juillet 2021 à 13h10 par La rédaction

Après l’officialisation de son transfert à l’OM, Pau Lopez est revenu sur son arrivée dans la cité phocéenne. Le gardien espagnol a exprimé sa joie de rejoindre un club et une ville comme Marseille.

8ème recrue du mercato XXL de Pablo Longoria, Pau Lopez vient de poser les pieds à Marseille il y a quelques jours. Après de longues négociations avec la Roma, le portier espagnol s'est enfin engagé avec l'OM. Tout juste arrivé à Marseille, Pau Lopez a rencontré ses nouveaux coéquipiers et s’est prêté au jeu de l’interview pour les médias du club phocéen. L’ancien joueur du Real Betis est revenu sur son arrivée à l'OM.

« Je suis très heureux de venir dans un club historique comme Marseille »