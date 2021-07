Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria face à une nouvelle menace pour Jérémie Boga !

Publié le 21 juillet 2021 à 10h10 par B.C.

Alors que l’OM s’intéresse à Jérémie Boga, le Napoli surveillerait également l’attaquant de 24 ans en cas de départ de Lorenzo Insigne.

Avec déjà 8 renforts au compteur, l’OM n’est pas rassasié et va encore se montrer actif dans ce mercato estival. Pablo Longoria souhaite notamment recruter en attaque et a coché le nom de Jérémie Boga comme vous l’a révélé le10sport.com. Actuellement à Sassuolo, l’attaquant de 24 ans ne verrait pas d’un mauvais oeil un départ, et son club ne devrait pas le retenir en cas d’offre avoisinant 25M€. Plusieurs clubs seraient donc à l’affût selon nos informations, à l’instar de l’OL, du LOSC, de l’OGC Nice ou encore de l’Atalanta. Mais une autre écurie de Serie A viendrait menacer l’OM dans ce dossier.

Le Napoli surveille Boga