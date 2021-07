Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Simeone lâche une réponse claire sur le feuilleton Griezmann !

Publié le 21 juillet 2021 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 21 juillet 2021 à 8h38

Malgré l'intérêt annoncé de l'Atlético de Madrid pour Antoine Griezmann et son envie de le faire revenir chez les Colchoneros, Diego Simeone affiche un autre souhait pour l'avenir de l'attaquant français du FC Barcelone

Si les négociations entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid semblent s'être refroidies ces derniers jours, l’avenir d’Antoine Griezmann est encore loin d’être scellé. Joan Laporta a toujours besoin de liquidités, et la vente du Français lui permettrait de souffler un coup. Reste à lui trouver une porte de sortie. Et en attendant de voir si une option sera finalement possible du côté de l'Atlético de Madrid, l'entraîneur Diego Simeone a affiché un discours relativement clair sur le cas Griezmann.

« J’espère qu'il pourra tout casser à Barcelone »