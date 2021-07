Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pau Lopez adresse un premier message aux supporters marseillais !

Publié le 21 juillet 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

Fraichement recruté par l’OM qui souhaitait boucler l’arrivée d’un deuxième gardien de qualité cet été, Pau Lopez est donc à l’aube d’un nouveau challenge important pour sa carrière. Et le portier espagnol semble déjà emballé par l’accueil du public marseillais…

Après plusieurs semaines de spéculations et de négociations, c’est désormais officiel : Pau Lopez est un joueur de l’OM. Le gardien espagnol de 26 ans débarque en provenance de l'AS Rome sous la forme d’un prêt payant avec une option d’achat fixée à 12M€ pour l’été 2022, et qui deviendrait obligatoire en fonction de certains objectifs sportifs atteints. Jorge Sampaoli souhaitait un deuxième gardien de renom pour tenir le rôle de numéro un bis derrière Steve Mandanda dans un premier temps, et capable par la suite d’assurer pleinement la succession du joueur français de 36 ans à l’OM. Et Pau Lopez semble séduit par sa nouvelle vie, à tout point de vue…

« Les Marseillais sont très accueillants »

Interrogé par les médias officiels de l’OM, Pau Lopez se dit notamment ravi de l’accueil de la part du peuple marseillais à son égard et indique qu’il n’aura aucun mal à s’intégrer au sein de cette atmosphère positive : « On dit plein de choses sur Marseille, notamment sur la ferveur des fans et la nouvelle ambition du club. J’espère découvrir tout cela rapidement. Je connais peu de choses sur la ville. C’est ma première fois à Marseille, mais on m’en a beaucoup parlé de façon très positive. Les Marseillais sont très accueillants. C’est un peuple issu de communautés différentes qui te fait sentir le bienvenu rapidement. Quand tu viens de l’étranger, c’est quelque chose de très appréciable », assure le gardien espagnol, qui espère arriver à rendre la confiance placée en lui par les dirigeants de l’OM mais également les supporters.

« J’espère être digne de votre confiance »