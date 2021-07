Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros danger pour Dimitri Payet ?

Publié le 21 juillet 2021 à 6h15 par A.M.

Cet été, l'OM n'a pas hésité à renforcer son secteur défensif et Pablo Longoria ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin. Un réel danger pour Dimitri Payet ?

« C’est plus facile de travailler avec de nouveaux joueurs qui sont là pour la préparation plutôt que s’ils arrivent le dernier jour du mercato. Les responsables du club font un travail extraordinaire, on a quasiment une recrue par jour, on va commencer à s’habituer ! (rires) Ce sont de très bons joueurs, ils se fondent bien dans le groupe et ça se voit sur le terrain ». Ces derniers jours, Dimitri Payet se réjouissait du recrutement de Pablo Longoria qui a permis à l'OM d'attirer Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et Willam Saliba. Et pourtant le numéro 10 de l'OM pourrait perdre de l'influence.

Moins d'influence pour Payet ?

En effet, dépositaire du jeu de l'OM jusque-là, Dimitri Payet a vu débarquer Gerson cet été. Certes les deux joueurs n'évoluent pas au même poste, mais le Brésilien va prendre un rôle très important dans le onze de Jorge Sampaoli. D'autre part, la rumeur d'une arrivée de Philippe Coutinho a circulé, tout comme celle de Thiago Almada. Deux dossiers compliqués, voire impossibles, mais cela démontre toutefois la volonté de l'OM de recruter un meneur de jeu. Ce n'est pas bon signe pour Dimitri Payet.