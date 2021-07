Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé sait où il jouera la saison prochaine !

Publié le 22 juillet 2021 à 5h00 par T.M.

Alors que le PSG a fermé à double tour la porte pour Kylian Mbappé, l’attaquant français semble visiblement avoir la tête du côté du Real Madrid.

Attendu très prochainement au PSG pour reprendre l’entraînement, Kylian Mbappé voit encore et toujours les rumeurs fleurir quant à son avenir. D’ailleurs, en Espagne, on estime que ce retour du Français à Paris va relancer la machine à propos de son départ. Néanmoins, du côté du PSG, on a déjà été très clair, Mbappé ne partira pas cet été, peu importe s’il prolonge ou pas, lui qui est pourtant sous contrat jusqu’en 2022. Néanmoins, il semblerait du côté de l’attaquant de Mauricio Pochettino, un départ semble d’actualité.

Direction le Real Madrid ?